Maltempo, esonda in diversi punti l'Amaseno: allarme tra Prossedi e Roccasecca

Esonda il fiume Amaseno (la foto dalla pagina Facebook Meteo Lazio), tra le province di Latina e Frosinone, a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. Il fiume è esondato nelle zone più interne, tra i comuni di Prossedi e di Amaseno, proprio al confine tra le due province. Massima allerta in tutti i comuni della zona. La situazione resta attentamente monitorata dagli enti di protezione civile perché si prevedono piogge anche nelle ore pomeridiane e serali.

Proprio per i livelli di allerta dell'Amaseno il sindaco di Roccasecca dei Volsci Barbara Petroni ha lanciato un pubblicato un messaggio rivolto alla cittadinanza: "Prestare la massima attenzione lungo la strada provinciale altezza Casini per l'esondazione del fiume Amaseno. Ho informato la Provincia e la protezione civile. Invito i cittadini a non percorrere la strada per evitare disagi".