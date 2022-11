Maltempo a Sabaudia: la furia del mare fa crollare una parte del canale Caterattino

Conta dei danni pesante per Sabaudia, dove l’emergenza provocata dall’ondata di maltempo non è ancora finita e si lavora senza sosta al ripristino delle condizioni di sicurezza. Devastati dalla mareggiata alcuni tratti di lungomare, dove la forza del mare ha provocato un cedimento alla foce di Caterattino e la situazione è attentamente monitorata dal Comune. Già questa mattina sono stati avviati con somma urgenza i lavori di ripristino sul lungomare con l’obiettivo di riaprire la strada nel più breve tempo possibile.

Lo stesso sindaco Alberto Mosca ha effettuato dei sopralluoghi sul litorale: “A seguito dell’ondata di maltempo della notte scorsa - spiega il primo cittadino - si è verificato il cedimento della spalla destra del canale di Caterattino, oltre all’aggravamento dei precedenti cedimenti che si erano verificati sulla Strada Lungomare. Questa mattina, dopo un sopralluogo insieme al vice sindaco Giovanni Secci, abbiamo deciso di avviare in somma urgenza i necessari lavori di consolidamento della sponda del canale e cedimenti stradali. La Strada Lungomare quindi - assicura Mosca - verrà riaperta entro tempi brevissimi. Cercheremo di restituire al normale traffico il Lungomare anche prima di Natale”.

Intanto dalle prime ore della mattinata, dopo il forte vento della notte, si sono moltiplicati gli interventi della protezione civile Anc Sabaudia in diverse zone del territorio. I volontari, coordinati dal maresciallo Enzo Cestra, hanno lavorato nel centro abitato della frazione di Molella per la rimozione di un grosso albero collassato sulla strada (nel video in basso). La Litoranea è stata temporaneamente chiusa al traffico da Sabaudia a San Felice, mentre in via San Pietro un capannone, portato via dal vento, è piombato sul tetto di un’abitazione privata. Sul posto, oltre ai volontari dell’Anc Sabaudia anche i vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.