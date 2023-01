IL VIDEO | Maltempo, disagi per la pioggia e il vento a Sabaudia. Forte mareggiata sul litorale

L’ondata di maltempo di questi giorni si sta abbattendo anche sulla provincia di Latina. Nella giornata di oggi, martedì 17 gennaio, la Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo per la pioggia e il vento valida fino domani, ma già oggi si sono fatti sentire gli effetti della perturbazione sul territorio pontino.

Tra le zone più colpite quella della città di Sabaudia. Una forte mareggiata si è abbattuta ancora una volta sul litorale dove già nei mesi scorsi la forza delle onde aveva provocato danni, cedimenti e voragini (tra quelli più importanti il cedimento alla foce di Caterattino nel novembre scorso). Proprio sul lungomare, dove il vento forte ha divelto anche le transenne che erano state poste a protezione proprio delle voragini e per evitare pericoli per gli automobilisti, sono intervenuti i volontari dell'Anc di Sabaudia guidati dal maresciallo Enzo Cestra, impegnati nelle attività di controllo sul territorio.

Disagi sono stati registrati anche a causa della caduta di alberi per il vento. Un primo intervento dei volontari dell’Anc si è reso necessario sulla Pedemontana nei pressi di Torre Paola in seguito alla segnalazione di un automobilista per il collasso di una pianta da sughero che ostruiva parte della carreggiata e che è stata rimossa; un secondo, invece, ha interessato la zona nei pressi della Migliara 53 sempre per la rimozione di un altro albero caduto.