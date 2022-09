Maltempo: smottamenti sul lungomare a Sabaudia, crolla parete di contenimento. Strada chiusa

Si sta abbattendo anche la provincia di Latina la forte ondata di maltempo che era stata annunciata per oggi, domenica 25 settembre. Nella giornata di ieri la Protezione civile regionale aveva emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse inoltrando un bollettino di allerta arancione per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali sul territorio pontino e un’allerta gialla per criticità idraulica.

Da questa mattina un forte temporale e piogge stanno interessando il capoluogo pontino e anche altre zone della provincia non risparmiano il litorale, il sud pontino, dove c'è apprensione per il torrente Pontone, e neanche l’isola di Ponza dove sono stati registrati anche degli allagamenti.

Alta l’attenzione in queste ore sul territorio di Sabaudia dove, come confermano anche dal Comune, la pioggia battente di queste ore ha causato diversi smottamenti soprattutto sul tratto di lungomare verso la Bufalara. In particolare il nubifragio che si è abbattuto nella notte ha provocato il crollo di una spalletta di contenimento del ponte alla foce di Caprolace.

Immediato l’intervento dell’Amministrazione; è stata infatti predisposta la chiusura della strada nel tratto di lungomare da Sacramento a via della Lavorazione. Al momento sono in corso anche altri sopralluoghi per verificare altri presunti danni nel territorio comunale.