Allerta per il maltempo: caos per i treni. Ritardi sulla linea Roma-Napoli

Si fanno sentire gli effetti dell’ondata di maltempo che in queste ore si sta abbattendo su parte della penisola e anche sulla provincia pontina e il resto del Lazio. Sono pesanti dalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 3 novembre, i disagi per i pendolari che si muovono lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia.

Da poco prima delle 12.230, infatti, la circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa tra Sessa Aurunca e Villa Literno, in provincia di Caserta, proprio per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria. Al momento è in corso l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e si lavora per la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

Da Trenitalia fanno sapere al momento il maggior tempo di percorrenza per i convogli in viaggio arriva fino a 90 minuti per i treni in viaggio. Diversi i treni coinvolti, alcuni sono stati cancellati.

Qualche problema è stato registrato anche nel collegamento marittimo con le isole pontine. Da Astral hanno fatto sapere che non è stata effettuata la corsa Laziomar unità veloce Formia-Ponza delle 14.30 e la partenza della corsa Laziomar Ventotene-Formia delle 15.00 è stata anticipa alle 13.

Resta alta, anche nel territorio pontino l’attenzione per l’allerta meteo che nel pomeriggio di ieri è stat diramata dalla Protezione Civile. Il bollettino, infatti, prevede un’allerta arancione per criticità idrogeologica sulle zone Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; un’allerta gialla per criticità idrogeologica su Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere e Bacini Costieri Nord; una sempre gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio e un’altra ancora gialla per criticità idraulica su Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.