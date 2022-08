Tromba d’aria a Sabaudia, danni ingenti. Il Comune si attiva per lo stato di calamità

Il Comune di Sabaudia si è subito attivato, avviando le procedure nei confronti di Regione e Prefettura, per il riconoscimento dello stato di calamità dopo la tromba d’aria della notte di Ferragosto che ha lasciato dietro di sé danni e disagi. Proprio il litorale, con le zone di Latina e Sabaudia, è stata la zona maggiormente colpita dalla straordinaria ondata di maltempo.

Un bilancio della situazione è stato fatto dalla stessa Amministrazione; ad essere stato colpito è stato soprattutto il comparto dell’agricoltura con serre divelte, piantagioni completamente rase al suolo e tetti di alcune abitazioni spazzati via in parte dal vento forte. Ma danni sono stati registrati anche alle attività balneari.

“Molte zone di Sabaudia - spiegano dal Comune - sono rimaste isolate, senza luce e senza linea telefonica, sia fissa che mobile, a causa dei pali caduti in strada e ripetitori fuori uso, Numerosi sono stati i pini marittimi, querce e eucalipti caduti in strada e sulle auto in sosta, bloccando completamente le zone di Sacramento, Litoranea, Diversivo Nocchia, Migliara 48, 49, 53, 54, 56 e altre zone ancora al vaglio della Polizia Locale.

Grande il lavoro da parte anche dei volontari della Protezione Civile che dall’alba di martedì 16 agosto hanno operato insieme ai vigili del fuoco per rimuovere i tronchi e i rami dalle strade mentre la Polizia Locale ha perlustrato l’intero territorio riportando la viabilità, laddove possibile, alla normalità. “La tromba d’aria e i nubifragi che hanno interessato il comune di Sabaudia hanno causato ingenti danni. Sono in corso attente verifiche per una quantificazione -ha detto il sindaco Alberto Mosca - Abbiamo già attivato le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità”.