Maltempo, il vento sferza la provincia: alberi caduti sulle strade e mareggiate

E' arrivata nel cuore della notte la perturbazione che ha travolto il territorio pontino, con forti raffiche di vento che non hanno risparmiato danni e disagi. La zona più colpita per ora resta quella del sud della provincia, dove il vento forte delle prime ore della mattinata ha provocato la caduta di alberi lungo le strade, in particolare sull'Appia verso Sabaudia, alle porte di Terracina e anche a Minturno, dove gli operai del Comune stanno ripristinando le condizioni di sicurezza delle strade rimuovendo rami e cartelli divelti dal vento (nelle foto in basso).

In alcune zone, spiega Meteo Lazio, le raffiche di burrasca hanno superato i 70-80 km/h anche nelle zone più interne dell'agro pontino e lungo la Pontina è stato necessario rimuovere rami e insegne crollate e volate sulla carreggiata. Sul litorale di Fondi, tra le 8 e le 9 di questa mattina, è stata immortalata una tromba marina. A Formia e Gaeta, le due città attenzionate per i danni già subiti nei giorni scorsi per una bomba d'acqua, i problemi maggiori nella giornata di oggi sono stati causati dalle violente mareggiate che si sono abbattute lungo la costa; variazioni vengono segnalate anche nei collegamenti co le isole pontine. Alcuni danni sul lungomare si sono registrati anche a Sabaudia.

Il vento non ha risparmiato neanche il capoluogo pontino, dove si stanno moltiplicando le telefonate ai vigili del fuoco per segnalare alberi e rami abbattuti in diverse zone della città, perfino in pieno centro.

Per quanto riguarda la pioggia, i fenomeni temporaleschi più intensi rilevati da Meteo Lazio si sono registrati nelle prime ore del mattino tra Latina Scalo e Sezze. Decine gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco per allagamenti, messa in sicurezza delle strade e soccorsi agli automobilisti in panne.

Proprio in previsione dell'ondata di maltempo, per la quale era stata diramata un'allerta arancione, i sindaci della provincia hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi.