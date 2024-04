Si rifugia dai vicini per paura del compagno, lui scavalca il balcone per raggiungerla ma si ferisce

Per paura del compagno è scappata dai vicini, ma lui nel tentativo di raggiungerla ha scavalcato il balcone di casa rimanendo ferito. Così un uomo di 46 anni di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri a Sermoneta con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e rimesso in libertà questa mattina dopo l'interrogatorio dal gip.

L’intervento dei militari della Stazione di Cisterna si è reso necessario nella notte del 29 aprile. Secondo quanto accertato nella serata l’uomo aveva minacciato telefonicamente la compagna, una donna di 42 anni sua connazionale che vive a Sermoneta; lei per paura si era rifugiata insieme alla figlia minore in casa di alcuni condomini che abitano al piano terra della stessa palazzina.

Ma il 46enne una volta tornato a casa ha fatto di tutto per raggiungere la compagna e così ha deciso di scavalcare il proprio balcone per calarsi in quello dei vicini fratturandosi però un piede.

Soccorso l’uomo è stato portato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Oggi l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario. L'uomo, assistito dall'avvocato Giamila Dezio, ha respinto le accuse e la difesa si è opposta sia alla convalida del fermo che alla misura cautelare. Il gip ha accolto entrambe le richieste non riscontrando gravi indizi di colpevolezza: il 46enne è dunque tornato in libertà.