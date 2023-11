Maltrattamenti in famiglia: 32enne arrestato dai carabinieri e portato in carcere

E’ finito in carcere per maltrattamenti in famiglia il giovane di 32 anni arrestato dai carabinieri ad Aprilia.

Nella giornata di oggi, mercoledì 23 novembre, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito l’ordine di esecuzione nei confronti del ragazzo, censurato per per reati contro la persona ed il patrimonio. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Latina, ha stabilito che il 32enne dovrà espiare la pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia che risalgono al 2016.

Al termine delle incombenze di rito il giovane è stato accompagnato presso la casa circondariale di Latina.