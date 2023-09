"Vi ammazzo": minaccia i genitori e poi i carabinieri con un coltello, bloccato con il taser

Ha minacciato i genitori brandendo un coltello che poi ha rivolto anche contro i carabinieri intervenuti su richiesta del padre tanto che per bloccarlo e arrestarlo è stato necessario anche l'uso del taser.

E' accaduto a Sezze, in un appartamento di una palazzina delle case popolari dove C.P., 27 anni, durante una lite in famiglia ha aggredito i genitori e ha impugnato un coltello: quando sul posto sono arrivati i militari chiamati dal genitore il ragazzo in evidente stato di alterazione ha minacciato anche loro. "Vi ammazzo se vi avvicinate, chiamo il mio avvocato" ha urlato con l'arma alla mano. E mentre arrivava anche un'ambulanza del 118 i carabinieri sono dovuti ricorrere all'uso del tase per avere la meglio sul ragazzo che alla fine è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Oggi l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese nel corso della quale il ragazzo ha chiesto scuse e si è detto pentito. Sulla eventuale coferma della misura cautelare il gip si è riservato di decidere.