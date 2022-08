Era destinatario di un mandato di cattura europeo: i carabinieri lo trovano a Ponza

Proseguono i servizi di controllo del territorio messi in campo anche dalla compagnia dei carabinieri di Formia, finalizzati alla prevenzione dei reati con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

I militari della stazione di Ponza hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo riuscendo a localizzare proprio sull'isola un uomo di 28 anni di origini rumene che era ricercato nel suo Paese di origine. E' infatti ritenuto responsabile dei reati di lesioni, uso di atto falso, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e falsificazione di documenti, reati commessi tra gli anni 2012 e 2019 in Romania, per i quali dovrà scontare tre anni e un mese di reclusione. L’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale di Latina.