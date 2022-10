Anche Latina in piazza per la libertà delle donne iraniane: manifestazione in piazza del Popolo

Dietro lo slogan “Donna, vita, liberta” anche Latina scende in piazza per un momento di solidarietà alle donne e alla popolazione iraniana. Sono tante le associazione che si sono riunite per organizzare la mobilitazione che sabato 22 ottobre dalle 16.30 si terrà in piazza del Popolo, nel cuore del capoluogo pontino, come già accaduto anche in molte altre città di tutto il Paese.

A guidare la mobilitazione saranno ActionAid, Amnesty; ANPI Latina - sezione Severino Spaccatrosi, Arcigay Latina – Seicomesei; Auser, Centro Donna Lilith, Collettivo Primo Contatto, Emergency; Intercultura, Magma; Movimento Federalista Europeo e Gioventù Federalista Europea - sezione di Latina, Noi - Latina Coraggiosa, Polvere di Fate, Refugees Welcome Italia - gruppo territoriale di Latina, Rete degli Studenti Medi, Solidarte, Tempi Moderni, Tre Mamme per Amiche, Unione Italiana Apolidi.

“A circa un mese dall’arresto di Mahsa Amini - spiegano gli organizzatori della mobilitazione - le azioni violente e disumane della ‘Polizia Morale’ non accennano a placarsi. Da quel giorno le donne hanno riempito le strade e le piazze in Iran e in tutto il mondo, in molte togliendosi l'hijab e tagliandosi ciocche di capelli in segno di protesta. Insieme a loro, il sostegno di giovani e uomini che continuano a manifestare al loro fianco e che hanno reso la protesta un’azione di denuncia collettiva. Latina non vuole restare indifferente: vogliamo esprimere sostegno e vicinanza. Cercare di amplificare, con la nostra protesta, il grido di libertà elevato dalle donne e dalla popolazione iraniana”.

Durante il sit-in verranno lette testimonianze dirette da chi vive in Iran e sarà possibile, per chiunque lo volesse, intervenire per condividere il proprio pensiero. L’invito a partecipare è quindi rivolto a tutte e tutti: cittadini, cittadine, associazioni, movimenti e partiti politici.