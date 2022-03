Giovane di 19 anni scompare da Pontinia, ore di angoscia per i familiari. L’appello per ritrovarla

Sono ore di angoscia per i familiari e gli amici di Manuela Fabiani, la giovane di 19 anni di cui non si hanno più notizie da questa mattina. La ragazza, che vive sull’Appia a Pontinia, ha lasciato la sua abitazione facendo perdere le proprie tracce gettando tutti nella disperazione.

Un primo appello, con una foto, è stato lanciato da una sua cara amica e dai familiari attraverso i social che in queste ore stanno diventando un importante canale di condivisione. Da quanto si apprende la ragazza è stata vista l’ultima volta nella serata di ieri al momento di andare a letto a dormire, poi questa mattina intorno alle 6 non è stata più trovata nel suo letto. Manuela è alta circa 1,70 centimetri, ha i capelli lunghi neri e dei grandi occhi verdi; al momento della sua scomparsa pare indossasse una felpa nera con una scritta “Ultimo” ed un paio di leggins. Un paio di segnalazioni sono arrivate nel corso della giornata da parte di qualcuno che sembra averla vista poco dopo le 6 nei pressi del distributore Eni sull’Appia e oggi alle 14.30 sempre sull’Appia in località Bocca di Fiume. Tutte segnalazioni, queste, necessitano poi di essere verificate.

La famiglia ha presentato una denuncia di scomparsa anche ai carabinieri. L’appello a quanti possono averla vista è di farsi avanti, rivolgendosi proprio ai carabinieri.