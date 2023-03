Marco Pannone, stabili le condizioni del ragazzo aggredito a Londra. Non si ferma la gara di solidarietà

Sono stabili le condizioni di Marco Pannone, il giovane di Fondi ricoverato da oltre tre mesi a Londra in seguito a una brutale aggressione subita nella notte tra il 2 e il 3 dicembre dello scorso anno all'esterno del pub dove lavorava come barista.

Il 27 febbraio il ragazzo è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico che, come hanno spiegato i medici del King's College Hospital, ai genitori è andato bene. Al momento, come fanno sapere dalla Pro Loco di Fondi Aps che da mesi ormai è in contatto costante con la mamma e il papà di Marco Pannone che sono nella capitale britannica per stare vicino al figlio, le condizioni al momento sono stazionarie e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Intanto prosegue la raccolta fondi che è stata avviata dalla stessa associazione nelle scorse settimane per dare un aiuto alla famiglia del ragazzo. Nei giorni scorsi la Pro Loco ha infatti provveduto a effettuare il decimo bonifico di 700 e la somma totale raccolta è arrivata così a 17.255 euro.

Per chi volesse aderire all’iniziativa è possibile utilizzare l'Iban intestato all'associazione Pro Loco Fondi Aps IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale: Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari.