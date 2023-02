Marco Pannone, nuovo intervento chirurgico per il ragazzo aggredito e picchiato Londra

E’ ancora ricoverato al King's College Hospital di Londra Marco Pannone, il giovane di 25 anni di Fondi rimasto vittima oltre due mesi fa di una brutale aggressione nella capitale britannica. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute arrivano dalla Pro Loco di Fondi che dalla provincia pontina fa arrivare forte la solidarietà e il sostegno alla famiglia del ragazzo.

I medici dell’ospedale di Londra stanno decidendo un nuovo intervento chirurgico per il giovane che nella tarda serata del 2 dicembre è stato aggredito all'uscita del pub dove lavorava come barista.

Sua madre Enza e il padre Giuseppe gli restano accanto e ogni giorno si recano nel reparto dov'è ricoverato il figlio. La loro presenza è anche da stimolo verso i sanitari che tengono in cura Marco, i quali stanno facendo del tutto per migliorare le sue condizioni. "La situazione è difficile per Marco - aveva detto nei giorni scorsi la mamma del 25enne - e per noi che gli stiamo accanto, vorrei tanto che possa migliorare così da trasferirlo in un ospedale italiano, ma dobbiamo aspettare".

E come detto forte arriva il sostegno e la solidarietà da Fondi e dall’intera provincia di Latina che fa il tifo per Marco. Intanto la Pro Loco Fondi Aps ha provveduto a effettuare l'ottavo bonifico di 570 euro, in favore del giovane e dei suoi familiari, e la somma totale raccolta in queste settimane è arrivata a 14.430,00 euro. La gara di solidarietà della raccolta di denaro comunque continua soprattutto utilizzando l'Iban intestato all'associazione Pro Loco Fondi Aps IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale: Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari.