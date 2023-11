Mareggiata a Sabaudia: crolla la spalletta del canale, esonda il lago di Caprolace

E' partito questa mattina, lunedì 6 novembre, il sopralluogo dei volontari della protezione civile Anc Sabaudia, guidati dal maresciallo Enzo Cestra, sul lungomare, dopo l'allerta meteo di questi giorni che ha interessato il territorio. I volontari, transitando sul lungomare di Sabaudia, nel tratto tra Torre Paola e la Bufalara, hanno verificato il crollo della spalletta del ponte canale idrovoro, a causa della forte mareggiata di sabato e domenica.

Inoltre il vento forte e la mareggiata nel corso della notte ha portato cumuli di sabbia lungo la strada che rendono pericolosi alcuni tratti per gli automobilisti in transito. Il lago di Caprolace è inoltre esondato nella zona di Pantani d'inferno e l'acqua ha invaso la strada. La squadra del maresciallo Cestra chiede la rimozione dei cumuli di sabbia e un sopralluogo tecnico all'altezza del canale della Bufalara per poter verificare la stabilità del ponte.