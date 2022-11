Perquisito dai carabinieri: giovane di 21 anni trovato con marijuana e un tirapugni in ferro

Trovato in possesso di droga e di un tirapugni, è stato denunciato a Formia un giovane di soli 21 anni. Il servizio effettuato dai carabinieri del Norm - Sezione Radiomobile e rientra proprio nell’ambito delle attività dei militari della locale Compagnia per la prevenzione e il contrasto dei reati in genere e con particolare riferimento a quelli inerenti alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nel corso di mirati controlli e al termine di perquisizioni, sia personale che domiciliare, il giovanissimo è stato trovato in possesso di 33 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione digitale, di materiale utile al confezionamento dello stupefacente e di un tirapugni in ferro.

Quanto trovato dai carabinieri nel corso degli accertamenti è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cassino, mentre il 21enne è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto d’armi od oggetti atti ad offendere.