Gli staccano il gas perché moroso, lui colpisce uno dei tecnici con un martello

Violenta aggressione nel primo pomeriggio di ieri, martedì 3 ottobre, in uno dei condomini delle case popolari di viale Nervi a Latina dove un pensionato ha colpito e ferito con un martello uno degli operai che erano intervenuti per staccargli il gas in quanto moroso.

Subito dopo l'’anziano si è allontanato dalla sua abitazione ma è stato presto rintracciato e fermato dai carabinieri che lo hanno portato in caserma. I militari dell'Arma, intervenuti sul posto dopo essere stati raggiunti dalla segnalazione, sono ora al lavoro per chiarire la dinamica del fatto e hanno ascoltato l’uomo per raccogliere tutti gli elementi utili a chiarire quanto accaduto.

Secondo quanto emerso, il gestore della rete di distribuzione del gas domestico ha previsto il distacco dell’utenza intestata all'uomo proprio in conseguenza dell’accertata morosità e nella giornata di ieri sono intervenuti i tecnici della ditta incaricata. E’ stato in quel momento che il pensionato si è scagliato contro uno degli operatori che ha colpito con un martello alla testa.

Fortunatamente il casco di protezione, che in quel momento l’operaio indossava, ha scongiurato conseguenze peggiori. La vittima è stata comunque sottoposta a tutti gli accertamenti da parte dei sanitari in seguito ai quali la ferita è risultata essere non grave, e l'operatore ha così potuto lasciare l’ospedale.

Nel frattempo però l’anziano, dopo l’aggressione, è riuscito a far perdere la proprie tracce salvo poi essere subito trovato dai carabinieri.