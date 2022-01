Sull’autobus senza mascherina Ffp2, multato dai carabinieri durante i controlli

Anche un uomo di Latina è caduto nella rete dei controlli dei carabinieri di Roma intensificati in questi giorni dopo l’entrata in vigore delle nuove regole disposte dal Governo per il contenimento della diffusione del coronavirus e che sono entrate in vigore lunedì 10 gennaio. Le norme, lo ricordiamo, riguardano in particolare il tipo di mascherina da utilizzare e l’estensione dell’obbligatorietà del Super Green Pass per accedere ad alcuni servizi ed alcune attività, come anche per salire sui mezzi pubblici.

Nella Capitale nella giornata di ieri, martedì 11 gennaio, i militari della Compagnia Roma Centro hanno eseguito verifiche all'interno e lungo le aree circostanti della stazione Termini. On totale sono state controllate 101 persone. Durante il sevizio, i carabinieri hanno anche sanzionato, per 400 euro, un 44enne di Latina per il mancato utilizzo della mascherina Ffp2 prevista dalle nuove normative a bordo di un autobus di linea.