Controlli anti-Covid, verifiche in 15 esercizi commerciali. Due multati senza mascherina

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri per il rispetto delle norme disposte dal Governo per il contrasto alla diffusione del coronavirus; servizi che sono volti in particolare alla verifica del corretto uso della mascherina e del Green Pass che lo ricordiamo dal 1 febbraio è obbligatorio anche per entrare negli uffici postali, per andare in banca negli uffici pubblici, negli uffici finanziari e nelle attività commerciali, compresi i negozi, e anche nelle tabaccherie.

Sul litorale i militari della Compagnia di Anzio nel corso dei controlli hanno identificato 85 persone ed effettuato verifiche a 15 esercizi commerciali. Due le persone che sono state sanzionate perché al momento del controllo erano sprovviste della mascherina obbligatoria.

I servizi di verifica nei giorni scorsi hanno interessato anche la provincia di Latina ed in particolare il sud pontino: i proprietari di due bar di Gaeta e Scauri d Minturno sono stati multati per 400 euro, perché trovati all’interno dell’esercizio senza la necessaria certificazione anti-covid.