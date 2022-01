Mascherine e Green Pass: controlli in strada e nelle attività commerciali: due multati

Prosegue l’attività di controllo da parte dei carabinieri per il rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, anche alla luce delle nuove disposizioni del Governo entrate in vigore nei giorni sorsi.

E l’attenzione è molto alta sul litorale laziale, tra i comuni di Anzio, Nettuno ed Ardea. I controlli sono stati effettuati in particolari per il corretto utilizzo della mascherina e del Green Pass, con particolare riferimento ai negozi e alle attibità commerciali e ai mezzi di trasporto.

Sul litorale i carabinieri della Compagnia di Anzio hanno controllato 6 attività commerciali e 64 persone, due delle quali sanzionate per il mancato uso della mascherina