A Latina arriva il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

Visita a Latina per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’arrivo del titolare del Viminale nel capoluogo pontino, dove sarà impegnato in una serie di iniziative, è previsto per il pomeriggio di oggi, venerdì 23 giugno.

Come era stato annunciato nei giorni scorsi dalla sindaca Matilde Celentano e dal senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini al termine di un incontro a Roma, il ministro dell’Interno alle 15 presenzierà in Prefettura al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Maurizio Falco. Un momento importante per il territorio pontino durante il quale si potrà discutere appunto del delicato tema della sicurezza non solo nel capoluogo ma in tutta la provincia di Latina.

A seguire il ministro dell’Interno parteciperà alla visita nel bene confiscato alla criminalità organizzata e assegnato alla polizia nell’aprile dello scorso anno che si trova in via Gran Sasso d'Italia, tra i quartieri Gionchetto e Campo Boario a Latina.

Come ultimo impegno Piantedosi parteciperà alla cerimonia di inaugurazione della sede del Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri, ospitata in un immobile confiscato in corso della Repubblica, sempre nel capoluogo.