Medico ferito a colpi di cacciavite in strada, è in prognosi riservata. Fermato un uomo

Un altro episodio di violenza nella settimana in cui la provincia di Latina è stata sconvolta da due omicidi avvenuti in pochissime ore. Un medico radiologo in servizio al SaNa di Aprilia è stato ferito a colpi di cacciavite. L’uomo di 52 anni, di nazionalità straniera, è ora ricoverato in prognosi riservata presso il Nuovo Ospedale dei Castelli. Per quello che al momento appare come un tentato omicidio i carabinieri hanno fermato un 44enne di origini egiziane.

I fatti sono accaduti nella serata di sabato 11 novembre in strada sotto casa del professionista. Da quanto emerso dalle indagini condotte dai militari del Reparto Territoriale di Aprilia, guidati dal colonnello Paolo Guida, i due si conoscevano e quella sera si sono incontrati nei pressi dell’abitazione del medico.

La violenta aggressione nata da una lite, a quanto si apprende nata per futili motivi e su cui sono ancora in corso le indagini dei carabinieri; il radiologo è stato raggiunto da 4 o 5 colpi di cacciavite prevalentemente all’addome. Soccorsa la vittima è stata subito portata in ospedale in condizioni serie e ora è ricoverata in prognosi riservata.

Immediatamente sono scattate le indagini da parte dei carabinieri che in pochi giorni sono riusciti a chiudere il cerchio sul presunto responsabile, il 44enne che nella mattinata di oggi, venerdì 17 novembre, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. A lui gli investigatori sono arrivati attraverso le testimonianze che sono state raccolte e grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini comunque vanno avanti e i militari stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per chiarire quanto accaduto nella serata dell’11 novembre e per la definizione del capo di imputazioni nei confronti dell’indagato che dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.