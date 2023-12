Momenti di tensione dopo la partita under 14, allenatore minaccia l’arbitro. Arrivano i carabinieri

Momenti di tensione nel finale della partita Fonte Meravigliosa - Racing Ardea valida per il campionato under 14, quando l’arbitro della gara di 18 anni è stato costretto a chiedersi nel spogliatoio dopo aver subito minacce. Un episodio che ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

Come riporta RomaToday, la partita era stata vinta in rimonta per 3 a 2 dai padroni di casa. Un risultato che non è stato ben digerito dall'allenatore del Racing che avrebbe minacciato il fischietto appena maggiorenne. Il ragazzo si è chiuso precauzionalmente negli spogliatoi e ha chiamato il numero unico per le emergenze.

Al campo di via Vincenzo Drago, intorno alle 16.30, sono arrivati i carabinieri che hanno ascoltato i presenti. Nessuno è rimasto ferito. L'arbitro si è riservato di adire le vie legali.