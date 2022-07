Figlio violento minaccia e picchia gli anziani genitori, il padre denuncia tutto ai carabinieri

Minacce, aggressioni e anche percosse per avere i soldi attraverso cui comprare la droga. Vittime gli anziani genitori di un uomo di 54 anni che è stato arrestato dai carabinieri. I fatti sono accaduti a Nettuno dove i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Velletri nei confronti del 54enne.

I fatti sono iniziati lo scorso 3 giugno quando i carabinieri sono intervenuti presso l?abitazione dell?uomo in seguito alle segnalazioni giunte al 112 da parte dei vicini allarmati da una violenta lite in corso e dalle grida di richieste di aiuto. Arrivati sul posto e dopo ave riportato la calma, i militari hanno proceduto con una serie di controlli rinvenendo in casa diverse piante di marijuana e procedendo con l?arresto del 54enne per il quale sono stati disposti i domiciliari in una casa adiacente a quella dove vivono i genitori.

Solo qualche giorno dopo, era il 6 giugno, in caserma si è presentato l?anziano padre chiedendo aiuto e denunciando continue aggressioni e vessazioni messe in atto dal figlio contro di lui e contro tutti i suoi familiari. Nel corso di un lungo colloquio, i carabinieri hanno appreso che il figlio, in svariate occasioni, spesso in preda ai fumi dell'alcool e sotto l'effetto di sostante stupefacenti, aveva aggredito e picchiato i suoi familiari spesso pretendendo somme di denaro per acquistare droga.

Le immediate indagini che sono state avviate dall?Arma hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, in particolare, per aver ripetutamente minacciato e molestato i suoi familiari provocando un grave e perdurante stato di ansia e di paura all'anziano padre e timore per l'incolumità propria e dei suoi congiunti, inducendoli a cambiare le abitudini di vita.

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno così dato esecuzione all?ordinanza di custodia in carcere e al termine delle formalità di rito il 54enne è stato condotto nel carcere di Velletri; è gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, lesioni aggravate, tentata estorsione e minacce aggravate nei confronti degli anziani genitori e di altri componenti della famiglia.