Minaccia l’ex compagna con un coltello, fermato dai carabinieri con il taser

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri in un’abitazione di Ardea dove un uomo di 43 anni ha minacciato l’ex compagna con un coltello. Tutto è accaduto alcune notti fa a Tor San Lorenzo dove il 43enne è stato arrestato dopo essere stato bloccato dai militari, non senza qualche difficoltà.

Dopo la segnalazione giunta, i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione nella frazione di Ardea allertati dai sanitari del 118. I soccorritori, infatti, si erano recati sul posto per medicare un uomo rimasto ferito in seguito a quello che era stato riferito essere stato un incidente domestico. Dopo aver sentito la lite tra i due, il personale sanitario ha allertato i carabinieri che al loro arrivo hanno trovato l'uomo in stato di alterazione psicofisica che si è scagliato anche contro di loro; dopo aver tentato di riportarlo alla calma, i militari per fermarlo hanno dovuto utilizzare il taser.

Nel corso degli accertamenti è emerso che il 43enne era sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna che lo aveva denunciato nei mesi scorsi per maltrattamenti. Bloccato per lui è scattato l’arresto.