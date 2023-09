“Ti metto in una bara”, ex marito violento allontanato da casa

Ancora minacce e violenze in famiglia. E’ accaduto a Cisterna dove un 56enne di origini romene è stato denunciato dagli agenti del locale commissariato di polizia per maltrattamenti in famiglia: è stata la ex moglie a raccontare che l’uomo, che viveva ancora nella stessa abitazione, la minacciava pesantemente.

“Ti ammazzo, se non stai zitta ti ritrovi in una bara” il tutto impugnando un coltello. Cosi il sostituto procuratore Martina Taglione ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa un provvedimento restrittivo che dispone l’allontanamento dalla casa familiare e vieta all’ex marito di avvicinarsi alla ex moglie. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip lui sui è avvalso della facoltà di non rispondere.