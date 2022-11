Minaccia di morte l’ex compagna e la perseguita fin sul posto di lavoro: arrivano i carabinieri

Dopo essersi recato per l’ennesima volta sul luogo di lavoro della ex compagna, minacciandola di morte e tentando di accedere all’interno della struttura dove stava espletando la sua attività professionale, un uomo di 48 anni è stato arrestato ad Ardea.

E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 24 novembre, quando la donna, temendo per la propria incolumità, ha chiamato il 112, consentendo l’intervento immediato di una pattuglia dell’Arma. La vittima ha poi raccontato ai militari che dai primi giorni di novembre la loro relazione era terminata a seguito di una violenta lite, sia verbale che fisica, dovuta a motivi di gelosia da parte dell’uomo. La donna ha riferito anche nei giorni successivi ha continuato ad avere la sensazione di essere seguita e, in qualche circostanza, ha notato l’ex compagno aggirarsi nei luoghi solitamente frequentati da lei. Per questo era stata costretta a cambiare abitudini di vita, per evitare di correre il rischio di incontrarlo per strada, sperando che l’ex terminasse le sue condotte persecutorie, reiterate nel tempo.

Purtroppo questo non è bastato ed è stato necessario ieri l’intervento dei carabinieri. L’uomo, già destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla ex coniuge e dai figli nel 2015, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato perché gravemente indiziato del reato di atti persecutorie; condotto presso il proprio domicilio, resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.