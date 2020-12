Perquisito e trovato con 50 grammi di hashish in casa: arrestato dai carabinieri

Scoperto con 57 grammi di hashish suddiviso in diverse dosi, bilancino per pesare la droga e materiale per il confezionamento. I carabinieri della stazione di Scauri hanno arrestato un uomo di 37 anni residente a Minturno nell'ambito di uno specifico servizio di contrasto allo spaccio.

Il 37enne, disoccupato e già gravato da precedenti di polizia, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare e scoperto con le dosi di stupefacente che sono state sequestrate. E' finito dunque agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida del fermo.