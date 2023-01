Maltrattamenti ed estorsione alla madre: il figlio arrestato, la donna finisce in una struttura protetta

Maltrattamenti ed estorsioni continuate nei confronti della madre. Con queste accuse è finito agli arresti un ragazzo di 22 anni di Minturno. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale nell'ambito di servizi di controllo del territorio predisposti dai militari della compagnia di Formia.

Come accertato in seguito alle segnalazioni ricevute, il giovane in diverse occasioni si era reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della madre allo scopo di farsi consegnare somme di denaro. Per la donna si è reso necessario l'allontanamento e la collocazione in una struttura protetta antiviolenza. A carico del 22enne invece è stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria di Cassino.