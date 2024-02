Tentano la truffa del finto incidente: i carabinieri vedono tutto e sventano il raggiro

I carabinieri sventano una truffa a Minturno, una delle più vecchie e consolidate: quella del finto incidente stradale. Il bersaglio era un uomo di 46 anni di Munturno, individuato da una coppia, marito e moglie di 43 e 38 anni, entrambi residenti a Giugliano in Campania e giò noti ai militari di Scauri per i loro trascorsi.

La coppia, a bordo di un'auto, ha affiancato il veicolo della vittima e con un colpo alla carrozzeria ha simulato un incidente stradale tra le due vetture. Mentre discutevano a bordo strada, il paraurti anteriore dell'auto è caduto a terra e così l'ignaro conducente si è convinto di aver davvero provocato un sinistro.

La scena però è stata notata da un equipaggio del nucleo radiomobile dell'Arma, che ha subito capito cosa stesse accadendo ed è intervenuto prima che la truffa potesse compiersi. Moglie e marito infatti avevano già avanzato richieste di denaro per risolvere bonariamente il sinistro e non coinvolgere le assicurazioni. L'intervento dei carabinieri ha consentito di accertare la vicenda e di denunciare a piede libero la coppia, colpita anche da un foglio di via dalla città di Formia.