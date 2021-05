Controlli anti abusivismo: due denunce dei carabinieri per lavori edili non autorizzati

I controlli hanno interessato in particolare i comuni di Castelforte e Minturno

Due persone sono state denunciate dai carabinieri nei comuni di Castelforte e Minturno nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell'abusivismo edilizio.

In particolare è stato denunciato il proprietario di due locali che aveva commissionato lavori per l'apertura di un varco in un muro che divideva due locali commerciali, senza le autorizzazioni necessarie rilasciate dal Comune. I carabinieri hanno proceduto al sequestro del manufatto con l'ausilio della polizia municipale.

Un secondo soggetto è stato invece denunciato per aver ultimato alcune opere edili nella propria abitazione anche in questo caso senza autorizzazione e in violazione dei sigilli precedentemente apposti alla struttura abusiva.