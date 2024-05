Occupazione abusiva di suolo pubblico e irregolarità amministrative: sanzioni ad attività del centro

La polizia della questura di Latina, in un'operazione svolta insieme alla polizia locale del comune di Minturno nella giornata di ieri, ha sottoposto a controllo amministrativo alcune attività commerciali della zona. Nel dettaglio, sono stati controllati tre esercizi commerciali, siti nel centro cittadino, con l'obiettivo di verificare il corretto utilizzo e la tenuta delle licenze, delle autorizzazioni amministrative e il rispetto delle norme in merito alla vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

I militari hanno riscontrato alcune irregolarità amministrative, per le quali sono in corso approfondimenti: sono state inoltre comminate due sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico. Sono stati poi identificati una decina di avventori, di cui diversi soggetti con precedenti. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto in avvio della stagione balneare e del conseguente afflusso turistico.