Ispezioni in un cantiere edile: 8mila euro di sanzioni per irregolarità nella sicurezza sul lavoro

Ottomila euro di sanzioni per diverse violazioni amministrative riscontrate in un cantiere. La salata multa è scattata a carico di una donna di 50 anni, originaria di Roma ma residente a Minturno, titolare di una ditta che stava effettuando lavori di ristrutturazione in un immobile nella frazione di Scauri.

I carabinieri della stazione locale, nell'ambito di un mirato servizio finalizzato a verificare irregolarità edilizie, insieme alla polizia locale e al personale del dipartimento di Prevenzione servizio Spesal della Asl pontina, ha effettuato un controllo all'interno di un cantiere in località Marina di Minturno.

Nel corso dell'ispezione i militari hanno verificato irregolarità relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro e hanno dunque sanzionato amministrativamente la titolare della società per un totale di 8mila euro. Se la sanzione non verrà pagata, la stessa titolare rischia una denuncia in stato di libertà.