Fermato dai carabinieri e trovato in auto con una mazza da baseball e un'ascia

Proseguono i controlli del territorio da parte della compagnia dei carabinieri di Formia, con particolare riguardo per il contrasto e la prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Nell'ambito del servizio i militari della stazione di Minturno, a conclusione di un'attività investigativa, hanno denunciato due giovani, classe 1999 e 1995, entrambi di Napoli. Il primo, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell'affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di non uscire dal comune di residenza, è stato sorpreso all’interno dell’abitazione del più giovane, che era invece sottoposto agli arresti domiciliari a Scauri. Inoltre all'atto del controllo ha fonito ai carabinieri false generalità. Il secondo è stato denunciato per aver consentito l’accesso dell'amico in casa sua violando le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria;

Un'altra denuncia è poi scattata a carico di un 20enne della provincia di Caserta ritenuto responsabile di porto di armi e oggetti atti ad offendere. Sempre a Minturno, in località Fontana Perrelli, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball della lunghezza di 60 centimetri e di un’ascia della lunghezza di 35 mentre era alla guida della propria autovettura. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.