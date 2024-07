Movida sul lungomare, musica senza autorizzazioni: bloccato un evento con 800 giovani

Nel fine settimana appena trascorso, su disposizione del comando provinciale dell'Arma, i carabinieri della compagnia di Formia hanno eseguito servizi straordinari di controllo del territorio, con una particolare attenzione alla verifica delle autorizzazioni amministrative e di polizia dei locali serali e notturni e degli stabilimenti balneari.

L'obiettivo era quello di dare una risposta concreta al bisogno di sicurezza dei cittadini nei luoghi della movida, spesso teatro di reati legati allo spaccio di stupefacenti, di risse o violazioni delle prescrizioni penali e amministrative. In quest’ottica, la preparazione professionale sul tema dei controlli amministrativi dei militari ha permesso di riscontrare violazioni e irregolarità in alcuni locali del lungomare di Scauri, a Minturno, sanzionate per un valore complessivo di 4 mila euro. Nello specifico in un locale del lungomare di via Nazario Sauro è stata sanzionata un’attività di “DJ Set” con presenza di pubblico, poiché era sprovvista di relazione tecnica per l’impatto acustico e aveva in corso uno spettacolo di intrattenimento musicale senza le previste autorizzazioni.

Analoga sanzione è stata elevata a carico di altri due noti lidi balneari sullo stesso tratto del lungomare. In uno degli stabilimenti si stava svolgendo una festa privata con musica dal vivo senza la prevista relazione tecnica per l’impatto acustico, mentre nell’altro stabilimento era stata allestita una discoteca senza alcuna autorizzazione. All'evento stavano partecipando circa 800 giovani, che sono stati poi fatti defluire dal locale. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane per verificare il rispetto delle norme regolatorie delle ulteriori attività presenti sul territorio.