Controlli al cantiere, operaio in nero e ponteggio non sicuro: maxi multa e sequestro

Un cantiere edile controllato a Scauri, Minturno, dai carabinieri e dal personale della polizia municipale in collaborazione con l'ufficio tecnico del Comune e gli ispettori del Dipartimento di prevenzione delal Asl di Latina. L'ispezione ha da subito consentito di far emergere alcune criticità relativamente alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare sono state rilevate mancanze gravi dal punto di vista degli obblighi connessi alla sicurezza: mancata messa in sicurezza del ponteggio del cantiere, sistemazione dell'area esterna del cantiere, mancato aggiornamento professionale del responsabile della sicurezza. Sono state elevate in particolare sei sanzioni amministrative per un importo complessivo di 6.000 euro che, laddove non corrisposte, comporteranno il deferimento in stato di libertà del titolare dell’azienda affidataria che stava svolgendo i lavori in quel momento. Le verifiche hanno poi permesso di accertare la presenza di un operaio non in regola con il contratto di lavoro, un uomo di 46 anni di Villaricca, Napoli, che è stato ascoltato dagli ispettori.

A causa della precarietà di alcuni ponteggi che non rispecchiavano alcuna misura di sicurezza, i materiali sono stati sottoposti a sequestro e ne è stato impedito il loro utilizzo.

Oltre che a garantire la tutela della salute dei lavoratori, questo genere di controlli confermano l'attenzione dell'Arma dei carabinieri sulle tematiche dello sfruttamento del lavoro.