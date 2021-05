Ruba 250 confezioni di formaggio da un supermercato: scoperto e denunciato

Due denunce per furto dei carabinieri nel comune di Minturno. I militari, al termine di una mirata attività di indagine, hanno denunciato un uomo del luogo di 55 anni, individuato, insieme ad un complice al momento non identificato, come autore di un insolito furto: aveva rubato infatto 250 confezioni di formaggio del valore di mille euro in un supermercato della città. Il furto risale allo scorso 22 gennaio.

Un 19enne è stato invece deferito in stato di libertà per un altro furto ai danni di un negozio di Scauri.