Un uomo aggredito e colpito con una bottiglia: una persona denunciata a Minturno

Violenta aggressione a Minturno, dove i carabinieri della stazione locale hanno denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate un 38enne originario di Reggio Calabria. Nella giornata 7 giugno, in piazza Annunziata l'uomo aveva aggredito un 39enne del posto colpendolo con una bottiglia di vetro. All'origine dell'aggressione un diverbio scatenato da futili motivi.

In conseguenza dell'aggressione la vittima ha riportato diverse fratture giudicate guaribili in 30 giorni. Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia per fare luce sull'episodio.