Sorpresi a cacciare in un periodo di chiusura: denuncia e sequestri

Esercitavano l'attività venatoria in un periodo di chiusura e per questo sono stati denunciati in stato di libertà. Due uomini, un 33enne di Minturno e un 33enne di Piedimonte di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, si trovavano il 7 marzo scorso in località Pantano Arenile, nel comune di Minturno, e stavano cacciando in un periodo in cui non era consentito.

Nell'ambito dei controlli del territorio predisposti dalla compagnia dei carabinieri di Formia, entrambi sono stati sorpresi dai militari della sezione radiomobile del Norm. Nella fase degli accertamenti è emerso inoltre che i due cacciatori stavano utilizzando richiami elettronici e maccanici, che sono stati poi sottoposti a sequestro. Per loro è dunque scattata una denuncia a piede libero