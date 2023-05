Sorpresi in auto con dosi di eroina, cocaina e metadone

Proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di stupefacenti. Nell'ambito dei servizi prefisposti dalla compagnia, i militari di Scauri di Minturno hanno sorpreso un uomo e una donna del luogo in possesso di alcune dosi di droga.

Si tratta di un 54enne e di una 49enne, fermati a bordo di un'auto durante un controllo della circolazione stradale. La loro vettura è stata perquisita e all'interno i carabinieri hanno scoperto alcune dosi di eroina e di cocaina insieme a tre boccette di metadone. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro mentre per i due è scattata una denuncia in stato di libertà per detenzione di droga ai dini di spaccio.