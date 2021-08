Ruba capi d' abbigliamento da un supermercato: individuata e denunciata una donna

E' stata individuata come l'autrice del furto di alcuni capi di abbigliamento, sottratti all'interno di un supermercato del centro. A Scauri di Minturno i carabinieri, a conclusione di un'attività investigativa successiva al furto, sono riusciti ad identificare la responsabile: si tratta di una donna di 61 anni, di nazionalità albanese, ora denunciata in stato di libertà per furto aggravato.

Nell'ambito delle indagini e della perquisizione nell'appartamento della donna i militari hanno anche recuperato la merce rubata nell'esercizio commerciale, che è stata restituita al titolare del supermercato.