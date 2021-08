Servizio antidroga dei carabinieri: una giovane pusher denunciata, due uomini segnalati

I carabinieri del Norm della stazione di Castelforte, in collaborazione con i militari del nucleo cinofili di Roma Ponte Galeria, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto di reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà una 25enne di Minturno. La giovane durante la perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di 3,8 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

Nello stesso servizio i carabinieri hanno segnalato alla prefettura un 38enne e un 30enne per detenzione per uso personale. I due sono stati trovati con alcune dosi di eroina e di hashish. La sostanza stupefacente rinvenuta dai militari è stata sottoposta a sequestro.