Servizio di controllo antidroga: sequestrata cocaina nascosta in un pacchetto di sigarette

L'attività dei carabinieri a Scauri, concentrata in particolare nelle aree cittadine abitualmente frequentate da assuntori di droghe

Servizio di controllo antidroga da parte dei carabinieri di Scauri di Minturno. I militari del Norm-sezione operativa hanno passato al setaccio le aree cittadine notoriamente frequentate da assuntori di stupefacenti e proprio durante l'attività di monitoraggio concentrata nei quartieri più a rischio hanno rinvenuto e sequestrato alcune dosi di droga.

I carabinieri hanno trovato in particolare 20 grammi di cocaina che erano nascosti all'interno di un pacchetto di sigaretti, verosimilmente utilizzato dai pusher per lo spaccio. La droga è stata quindi sottoposta a sequestro, ma non è stato possibile al momento rintracciare e identificare gli spacciatori.