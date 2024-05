Droga a scuola, due etti di hashish sequestrati in casa di uno studente

Nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto del traffico e del consumo di droga nelle scuola, i finanzieri del gruppo di Formia hanno svolto uno specifico servizio di osservazione, pedinamento e controllo nei confronti di un giovane studente di Minturno, 19enne incensurato, che proprio nella sua abitazione aveva allestito una base operativa per lo spaccio di hashish e marijuana.

I militari delle Fiamme Gialle hanno quindi intercettato durante le indagini giovani assuntori, italiani e stranieri, che sistematicamente acquistavano piccole quantità di stupefacente per uso personale. Poi, sono riusciti a risalire a uno dei canali di approvvigionamento della droga, proveniente da Roma, procedendo all’arresto di un corriere nel mese di ottobre 2023. In casa del giovane studente, per il quale il tribunale di Cassino ha emesso una misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono stati trovati dall’unità cinofila circa 2 etti di hashish oltre a materiale per pesare e confezionare le singole dosi.

L’intervento dei finanzieri pontini sottolinea l’impegno nel contrastare fenomeni di particolare allarme sociale e pericolosità per la sicurezza pubblica come il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nel caso specifico, il controllo si è focalizzato sugli istituti scolastici, dopo l’allarme partito da alcuni genitori, preoccupati del sempre più frequente consumo di droga fra gli studenti.