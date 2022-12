Minturno, frana un costone di terreno su via Solacciano: strada chiusa al traffico

Il maltempo dei giorni scorsi, con frequenti precipitazioni temporalesche, ha provocato la frana di una parte del costone che delimita la strada del tratto compreso tra via Solacciano, dal civico 27, fino al congiungimento con via Le Vaglia, all'altezza del civico 61, nel comune di Minturno.

La frana del terreno ha reso necessaria la temporanea chiusura del tratto di viabilità interessato, per la sicurezza pubblica e privata, come accertato dal personale della polizia locale, dalla squadra dei vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile. Sulla strada restano inoltre residui di terreno argilloso che rendono l'asfalto pericolosamente scivoloso.

Così l'amministrazione comunale, con un'apposita ordinanza firmata dal comandante della polizia Antonio Di Nardo, ha disposto, dalla giornata di ieri, 11 dicembre, la chiusura temporanea della strada comunale via Solacciano, dal civico 27 fino al congiungimento con via Le Vaglia, al civico 61. L'ordinanza, che istituisce il divieto di transito anche pedonale, resterà in vigore fino al termine dell'emergenza.