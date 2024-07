Sorpreso a rubare pezzi di carrozzeria sulle auto in sosta alla stazione

Nell'area del parcheggio della stazione ferroviaria di Minturno stava rubando parti delle auto in sosta, in particolare specchietti laterali e antenne radio, con lo scopo di rivendere pezzi di carrozzeria nel mercato dei ricambi auto. Nell'ambito di un'intensificazione dei controlli sul territorio predisposta dalla compagnia dei carabinieri di Formia, il ladro è stato sorpreso dai militari della stazione di Scauri nella mattinata di lunedì, 8 luglio.

Si tratta di un cittadino di 46 anni proveniente da Casavatore, Napoli, fermato e trovato in possesso di arnesi da scasso. A suo carico è scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di furto con scasso.

Da più approfonditi accertamenti è emerso che l'uomo aveva già diversi precedenti per reati contro il patrimonio ed è stata richiesta la misura del foglio di via obbligatorio per impedirgli di fare ritorno sul territorio.