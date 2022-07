In fuga dopo il furto, non si ferma all’alt dei carabinieri e finisce fuori strada con l’auto

In fuga dopo il furto, prima non si ferma all’alt intimato dai carabinieri poi finisce fuori strada con l’auto: protagonista di quanto accaduto nella notte tra le province di Caserta e Latina un 37enne di origini albanesi che ricoverato in prognosi riservata ora è piantonato in ospedale.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri del Norm - Sezione radiomobile della Compagnia di Formia in flagranza di reato ed è accusato di furto in appartamento, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli.

Tutto è accaduto nella notte; secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si è introdotto all’interno di un’abitazione a Baia Domizia, in provincia di Caserta, rubando vari monili in oro e un’auto, una Bmw X5 a bordo della quale è poi fuggito. Le immediate ricerche, diramate dai Comandi Arma competenti per territorio, hanno permesso presto di localizzare la vettura a Scauri di Minturno.

Durante la fuga l’uomo non si è poi fermato all’alt intimatogli dai carabinieri dando inizio ad un inseguimento terminato poco dopo sulla strada regionale 630 Formia-Cassino quando il 37enne ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La successiva perquisizione a bordo dell'auto ha permesso di rinvenire in un marsupio varia refurtiva, parte della quale è risultata appartenere alla vittima del furto, nonché arnesi ed utensili atti allo scasso. Il 37enne, trasportato presso l’ospedale di Latina è stato ricoverato e risulta piantonato dai militari dell’Arma come disposto dall’Autorità giudiziaria di Cassino.