Rubano le offerte dei fedeli dalla chiesa, scoperti grazie alle telecamere di sorveglianza

Avevano rubato le offerte dei fedeli da una chiesa di Minturno ma a distanza di qualche settimana i carabinieri di Formia li hanno individuati e denunciati a piede libero.

Protagonisti del furto un 35enne di Latina ed un 53enne di Qualiano in provincia di Napoli, entrambi con precedenti di polizia. I due sono stati trovati, all’esito di una perquisizione personale, effettuato in collaborazione con la Polizia locale di Minturno, in possesso di due grandi cacciaviti occultati in uno zainetto e materiale da scasso. Le successive indagini e la visualizzazione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza comunale hanno consentito di appurare che i due uomini erano i responsabili del furto delle offerte che ammontavano a circa 150 euro messo a segno il 18 maggio scorso all’interno della Chiesa di San Biagio di Minturno.

A carico di entrambi è scattata una denuncia per furto.