Sorpresi a rubare grondaie in rame da una casa in costruzione: bloccati dai carabinieri quattro giovanissimi

Utilizzando delle funi da cantiere avevano sradicato delle grondaie da una casa in costruzione, per poi caricarle in auto e portarle vie. Ma quattro giovanissimi sono stati sorpresi e fermati dai carabinieri. E' accaduto a Minturno e i ragazzi sono tutti residenti nel comune.

I carabinieri sono intervenuti nel cantiere dopo la segnalazione di un cittadino al 112. I giovani, tre maggiorenni e un minore, erano intenti a rubare grondaie di rame caricandole su un'auto di loro proprietà. Quando sono stati sorpresi inoltre hanno cercato di sottrarsi al controllo e hanno ferito i militari.Condotti in caserma, i tre maggiorenni sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e violenza e resistenza a pubblico ufficiale e condotti ai domiciliari, mentre il mnorenne è stato segnalato alla procura dei minori.